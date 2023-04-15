У Збройних силах розповіли, коли Patriot з'являться в Україні

Збройні сили України можуть отримати зенітно-ракетні комплекси Patriot після Великодня. Втім, більш конкретні терміни не відомі.

Про це в ефірі одного з телеканалів розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Я думаю, це вже буде після Великодня", - відповів він на запитання про постачання до України ЗРК.

Втім, Ігнат відмовився конкретизували, коли саме - навесні чи вже влітку. За його словами, зараз ніхто не може сказати чіткі терміни.

"Коли зіб'ємо перший рашистский літак, ви точно дізнаєтесь", - наголосив він.

Нагадаємо, у Пентагоні повідомляли, що системи ППО Patriot доправлять до України швидше, ніж планувалося. Втім, що мається на увазі під "швидше", поки не відомо.

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