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У Збройних силах розповіли про кількість російських кораблів у Чорному морі

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Збройних силах розповіли про кількість російських кораблів у Чорному морі

Фото: Associated Press

Наразі в акваторії не зафіксовано жодного ракетоносія.

Станом на суботу, 4 лютог, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває дев'ять кораблів армії Російської Федерації. Серед них жодного носія крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляють Військово-Морські Сили ЗСУ.

Також військові розповіли про ситуацію з ворожим флотом в акварторіях Азовського та Середземного морів.

"В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні один корабель. У Середземному морі - 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 72 ракети", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, агентство Reuters опублікувало карту України, на якій позначено окуповані території та зони враження далекобійними ракетами із нового пакету військової допомоги США. Так, нова зброя дозволить українським військовим вражати цілі на вдвічі більшій відстані, ніж було досі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
843
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