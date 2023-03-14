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У Збройних силах розповіли про кількість російських ракет у морі

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Збройних силах розповіли про кількість російських ракет у морі

Фото: Associated Press

У Середземному морі перебувають сім ворожих кораблів.

У вівторок зранку, 14 березня, агресорка Росія має в Чорному морі один ракетоносій. Він споряджений чотирма крилатими ракетами "Калібр".

Про це повідомили в ВМС ЗСУ.

Наголошується, що у Чорному морі нині перебуває вісім кораблів, із яких один - ракетоносій. Також один російський корабель перебуває на бойовому чергуванні в Азовському морі.

У Середземному морі перебувають сім ворожих кораблів. Зних три мають "Калібри". Загальний залп складає 20 ракет.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім 14 березня під час повітряної тривоги повідомив, що Росія запускає протирадарні ракети, їхньою головною метою є пошук україннських систем ППО.

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Дата публікації
Перегляди
674
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