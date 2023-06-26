У Збройних силах розповіли про успіхи на Мелітопольському напрямку

Українські військові змогли просунутись на 1,5 км на Мелітопольському напрямку. Цей успіх є результатом системного тиску на окупантів армії РФ.

Про це повідомив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

За його словами, українські військові закріплюються на рубежах, проводять розмінування та аеророзвідку місцевості.

"Росіяни намагаються відновити втрачені позиції у районі нещодавно звільненої Новодарівки. Минулої доби на півдні знищено 146 окупантів, 229 поранено, четверо потрапили в полон", - йдеться у заяві представника ЗСУ.

Крім того, українські захисники змогли вразити 15 одиниць озброєння та техніки. Було знищено склад боєприпасів російської армії.

Шершень також наголосив, що росіяни не полишають спроб захопити Мар'їнку на Донеччині. Втім, майже всі їхні штурми ЗСУ відбили. Своєю чергою, окупанти завдали авіаудару поблизу Красногорівки. З авіації ворог також обстріляв Авдіївку.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що окупаційна армія Російської Федерації надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось понад 35 бойових зіткнень.

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