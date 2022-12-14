У Збройних силах розповіли, яке озброєння допоможе захиститись від балістичних ракет

У Повітряних силах наголошують, що зенітні ракетні комплекси Patriot та SAMP-T допоможуть Україні захиститися від ударів врожими балістичними ракетами.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Захист від балістичних ракет це і Patriot, і SAMP-T, які можуть їх збивати. Але ми неодноразово вже говорили, що збивати балістичні ракети навіть цими засобами не так просто. Їх треба мати достатню кількість, щоб убезпечити себе від такого нападу. Тому найкращий спосіб знищувати цю балістику - саме на старті", - наголосив Ігнат.

За його словами, "є певний план дій із цього приводу", адже про необідність такого озброєння для ЗСУ знає і найвище військово-політичне керівництво країни, і міжнародні партнери.

Нагадаємо, ЗМІ пишуть, що адміністрація президента США Байдена завершує плани щодо відправлення системи ППО Patriot до України. Відповідне рішення може бути оголошено вже цього тижня.

У Міністерстві оборони США підтвердили інформацію про плани відправити до України системи протиракетної оборони Patriot, зауважує кореспондентка "Голосу Америки" у Пентагоні Карла Бабб. За її словами, про рішення буде офіційно повідомлено вже цього тижня.

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