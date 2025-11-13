У Збройних силах України розповіли, як ворог проникає до Покровська

Війна в Україні / © Associated Press

Росіяни користуються поганою видимістю через тумани та опади на Покровському напрямку і намагаються затягнути якомога більше сил у Покровськ.

Про це розповів командир батальйону безпілотних систем 68-ї окремої єгерської бригади «Шершні Довбуша» В’ячеслав «Лютий» у прямому етері телеканалу Еспресо.

«Зараз надскладно на цьому напрямку. Ситуація вже давно критична в Покровську. Нині, через суттєве погіршення погодних умов — дуже сильну вологість, тумани й опади — спостереження за противником значно ускладнене. Через це ворог користується моментом, намагається просуватися, заїжджати технікою у місто та затягувати якомога більше сил саме туди», — розповів він.

Командир зазначив, що попри складні умови, противник не зменшує активності артилерії та авіації.

«Через погоду інтенсивність використання безпілотників, звісно, зменшується у кілька разів. У тумані дуже висока ймовірність втрати самого дрона. Але не варто забувати про їхній артилерійський вогонь і особливо про авіаційні бомби. Керовані авіабомби (КАБи) противник активно застосовує, щільно бомбардуючи саме місто та його околиці у пошуках наших позицій», — пояснив військовий.

Він додав, що українські підрозділи продовжують тримати оборону попри несприятливі умови.

«Було б значно легше, якби ми мали більшу кількість подібних засобів, адже коли не летить дрон, артилерія все одно працює щільно — незалежно від погодних умов», — підсумував «Лютий».

Раніше повідомлялося, що загарбники не встановили свій контроль над містом Покровськ, оперативного оточення угруповання Сил оборони України немає.

Ми раніше інформували, що військовий оглядач Іван Тимочко заявив, що Росія кидає колосальні військові ресурси на захоплення Покровська, зазнаючи серйозних втрат.