У Зеленського допускають "жест доброї волі" Росії у Херсоні: коли це може статися і за якої умови

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, коли Антонівський міст перестане функціонувати, тоді російська армія покаже знову "жест доброї волі" та вийде з Херсона.

Подоляк припускає, що проявити черговий "жест доброї волі" росіяни можуть найближчим часом.

Таку думку радник ОП Михайло Подоляк висловив в інтерв’ю DW.

"Нині кількість обстрілів зменшилася в п'ять-шість разів, як тільки почали працювати HIMARS, що можуть знищувати логістичні центрі і склади з боєприпасами. Це суттєво змінює картину того, що відбувається на сході і півдні України. Якщо будуть збільшуватися можливості нашої далекобійної артилерії, включаючи РСЗВ, то Росія швидше покине нашу територію", - сказав він.

Варто зазначити, ситуацію з Антонівським мостом в окупованому російськими військовими Херсоні взято під вогневий контроль ЗСУ. Як зауважив генерал-лейтенант Ігор Романенко, росіяни розуміють, що можуть залишитися в оточенні. Однак про це наразі не йдеться, але загроза існує.

Перед цим 19 липня українські сили завдали удару по базі російських окупантів, що розташована в районі Антонівського мосту в Херсоні. Там вони розмістили багато зброї та військовий підрозділ.

Ударом по переправі у захопленому Херсоні Збройні сили ускладнили життя окупантам. Вони навіть можуть опинитися без постачання та шляхів для відступу, вважають в облраді.

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