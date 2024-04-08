У Зеленського гостро звернулися до лідерів світу, які хочуть примусити Україну до примирення із РФ

Подоляк вважає, що ті наративи, які зараз з'являються у ЗМІ, є "наївними" умовами до миру.

В Офісі президента звернулися до політиків у світі, які "наївно" вірять, що закінчити війну із Росією можна, віддавши частину України чи підписавши домовленості.

Про це написав радник керівника ОП Михайло Подоляк.

"Очевидно, що стільки політичної наївності в сьогоденні навряд чи можна десь знайти. Але якщо так, то звідки ж у декого періодично береться це дивне бажання примусити Україну замиритися з агресором ціною територіальних поступок? Абсолютно ж зрозуміло, що буде далі з Україною, Європою, демократією й міжнародним правом загалом", - написав він.

Подоляк назвав три наративи, у які не можна вірити:

"Перший – вірити, що приєднання до 17 млн кв. км власної площі ще 100 тис. кв. км окупованих українських територій є фінальною метою Росії. Просто порівняйте цифри й оцініть справжній рівень життя в Рф.

Другий – сподіватися на достатню для перемовин адекватність режиму, який поклав сотні тисяч своїх громадян, економічні перспективи, міжнародну репутацію та загалом майбутнє своєї держави заради збільшення своєї території на 0,6%. Та заради масштабного демонстративного нищення в сучасні часи цивільного населення іншої країни.

Третій, фатальний, – вважати, що росіяни збираються дотримуватися умов будь-яких підписаних ними договорів. Що там стосовно паперів, на яких суб’єкти типу Путіна/Патрушева ставлять підписи?", - йдеться у його повідомленні.

Нагадаємо, у Трампа відреагували на статтю The Washington Post, що колишній президент США хоче закінчити війну, віддавши Росії частину України.

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