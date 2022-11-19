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У Зеленського назвали два способи досягнення миру: росіяни або йдуть з України, або - в неї

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У Зеленського назвали два способи досягнення миру: росіяни або йдуть з України, або - в неї

Фото: Офіс президента України

Під час саміту G20 Зеленський запропонував лідерам країн план миру із 10 пунктів.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що мир настане тоді, коли в Україні не буде жодного російського військового.

Про це він написав на сторінці у Twitter.

"Мир буде тоді, коли жодного російського солдата не залишиться на українській землі. Цього можна досягти двома способами: вони йдуть або з неї – або в неї. Вибір прийменника лишаємо за ними: Україна – вільна країна", - йдеться у його дописі.

Варто зазначити, що під час саміту "Великої двадцятки" в Індонезії презмдент України Володимир Зеленський презентував план миру, який складається із 10 пунктів. Це:

  • Радіаційна та ядерна безпека
  • Продовольча безпека
  • Енергетична безпека
  • Звільнення всіх полонених і депортованих 
  • Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку
  • Виведення російських військ і припинення бойових дій
  • Повернення справедливості
  • Протидія екоциду
  • Недопущення ескалації
  • Фіксація закінчення війни.

Реакція Росії була передбачуваною. У Кремлі відповіли президенту України заявою, що Зеленський "підтверджує позицію Києва про небажання вести переговори".

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Дата публікації
Перегляди
510
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