У Зеленського назвали два способи досягнення миру: росіяни або йдуть з України, або - в неї

Під час саміту G20 Зеленський запропонував лідерам країн план миру із 10 пунктів.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що мир настане тоді, коли в Україні не буде жодного російського військового.
Про це він написав на сторінці у Twitter.
"Мир буде тоді, коли жодного російського солдата не залишиться на українській землі. Цього можна досягти двома способами: вони йдуть або з неї – або в неї. Вибір прийменника лишаємо за ними: Україна – вільна країна", - йдеться у його дописі.
Варто зазначити, що під час саміту "Великої двадцятки" в Індонезії презмдент України Володимир Зеленський презентував план миру, який складається із 10 пунктів. Це:
- Радіаційна та ядерна безпека
- Продовольча безпека
- Енергетична безпека
- Звільнення всіх полонених і депортованих
- Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку
- Виведення російських військ і припинення бойових дій
- Повернення справедливості
- Протидія екоциду
- Недопущення ескалації
- Фіксація закінчення війни.
Реакція Росії була передбачуваною. У Кремлі відповіли президенту України заявою, що Зеленський "підтверджує позицію Києва про небажання вести переговори".
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