У Зеленського назвали дві причини, чому Росія хоче підірвати Запорізьку АЕС

Чи наважаться у Кремлі на ядерну катастрофу на ЗАЕС - залежить зараз від реакції світу, наголосив Подоляк.

Росія розглядає можливість підірвати Запорізьку АЕС, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ та створити "безлюдну санітарну сіру зону" в Україні.

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Росія не здатна втримати Енергодар у середньостроковій перспективі, а тому розглядає масштабний теракт на ЗАЕС для зупинки українського контрнаступу та створення безлюдної санітарної сірої зони, зафіксованої на наступні роки, як частину територіального статус-кво без припинення вогню. До цієї стратегії належать і спроби ударів "Кинджалів" по дамбі в Кривому Розі", - написав він.

За його словами, наразі росіяни продовжують мінувати Запорізьку станцію, включно з охолоджувальними басейнами.

"Чи наважаться в Кремлі на цей сценарій, сьогодні залежить виключно від реакції глобального світу. Червоні лінії мають бути накреслені, наслідки - анонсовані. Не завтра. Сьогодні", - підсумував Подоляк.

Росія готує теракт на ЗАЕС

Нагадаємо, в четвер, 22 червня, Зеленський повідомив, що Росія готується до теракту на Запорізькій АЕС із викидом радіації. Такі дані він отримав від Головного управління розвідки та СБУ. За словами президента України, він передав усю інформацію з доказами західним союзникам.

Раніше директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець висловив таку думку, що Росія взяла курс на створення "зони смерті" в Україні. Він має на увазі, що країна-терористка в разі відступу з підвня може підірвати ЗАЕС.

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