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У Зеленського назвали Іран винним у масових вбивствах українців: санкцій точно замало

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У Зеленського назвали Іран винним у масових вбивствах українців: санкцій точно замало

Фото: ДСНС України

Іран передав російським монстрам дрони для масових вбивств українців.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк звинуватив Іран у причетності до масових вбивств українців. Саме іранськими безпілотниками Росія атакує південь України та Київ.

Про це він написав у Тwitter.

"Іран прямо відповідальний за вбивства українців. Країна, що пригнічує власний народ, тепер передає ru-монстрам зброю для масових убивств у центрі Європи. Ось що означає незакінчена справа і поступки тоталітаризму. Той випадок, коли санкцій вже точно замало", - написав Михайло Подоляк.

Атака України іранськими безпілотниками

Росія отримала від Ірану понад 2000 тисячі безпілотників-камікадзе. Спочатку окупанти обстрілювали ними об'єкти критичної інфраструктури та підприємства у Миколаєві, Запоріжжі та Одесі.

Зранку, 17 жовтня, росіяни обстріляли іранськими безпілотниками житловий будинок у центрі Києва. На місці трагедії загинуло четверо людей, серед яких є вагітна жінка.

У посольстві США в Україні засудили атаку Києва іранськими безпілотниками та назвали дії режиму Путіна ганебними.

Повітряні сили 17 жовтня знищили 37 із 43 дронів.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1863
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