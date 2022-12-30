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У Зеленського назвали кількість українських військових, які наразі перебувають у полоні

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
Дата публікації
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У Зеленського назвали кількість українських військових, які наразі перебувають у полоні

Фото: Сергій Никифоров

РФ відмовляє Червоному Хресту в доступі до таборів для військовополонених і систематично порушує Женевську конвенцію.

Уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України Альона Вербицька повідомила, скільки українських військовослужбовців наразі перебувають у полоні.

Про це вона повідомила в інтерв'ю німецькому RND, передає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Так, за її словами, наразі перебувають у полоні близько 3,4 тисячі українських військовослужбовців, ще 15 тисяч людей зникли безвісти.

"Ми не знаємо, що з ними сталося (зі зниклими). Чи є вони також російськими військовополоненими, чи були насильно вивезені з окупованих Росією територій, чи, можливо, давно вбиті. Така невизначеність є особливо важкою для родичів", - зазначила Вербицька.

Нагадаємо, що 28 грудня у своєму щорічному посланні до Верховної Ради України президент Володимир Зеленський повідомив, що від 24 лютого з російського полону вдалося звільнити 1 тис. 456 людей. Він також наголосив, що Україна зробить усе, щоб повернути додому своїх громадян, які зараз в російській неволі.

Водночас в українській розвідці повідомили, що продовжують роботу над звільненням українських військових з російського полону та анонсували позитивні новини.

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Стаття з добірки новин:
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Дата публікації
Перегляди
1798
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