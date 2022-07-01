У Зеленського назвали, скільки населених пунктів України звільнено від окупантів

У Зеленського назвали, скільки населених пунктів України звільнено від окупантів

В Україні станом на 1 липня звільнено від російських окупантів 1027 населених пунктів.

На всіх визволених територіях України відбуваються оперативні відновлювальні роботи.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Станом на сьогодні деокуповано 1027 населених пунктів. Роботу гуманітарних штабів розпочато на 95% визволених територій", – сказав він.

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Тимошенко також поінформував, що в Житомирській області російські війська зруйнували понад 2600 об’єктів. З них 87% – це пошкоджене житло. Руйнувань зазнали 72 заклади освіти, і вони є пріоритетними для відновлення.

Заступник керівника ОП наголосив на обстрілах загарбниками Харкова та області. За даними Тимошенка, протягом цього тижня тамтешні жителі понад 40 разів зазнали ракетних, авіаційних, артилерійських та мінометних обстрілів з боку РФ.

Водночас харків’яни продовжують боронити та відбудовувати свою землю і пліч-о-пліч із комунальниками наводять лад у домівках, на дитячих майданчиках, намагаючись підтримувати своє місто.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що на сьогодні допомоги все ще недостатньо, щоб Україна мала паритет із окупантами у важкому озброєнні.

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