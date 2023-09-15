У Зеленського назвали умови для довготривалої війни: реакція на прогноз німецького генерала

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував заяву директора штабу планування і командування Міноборони Німеччини про готовність надавати військову підтримку Україні до 2032 року, що було розцінено в ЗМІ як прогноз довготривалої війни. За словами Подоляка, коли перебуваєш за тисячі кілометрів від фронту, то війна може тривати хоч 100 років.

Про це він говорив в ефірі національного телемарафону.

"Якщо безпосередньо не платиш своїм життям за цю війну, можна робити будь-які прогнози”, – наголосив Подоляк.

Водночас радник голови ОП назвав два фактори, від яких залежать темпи просування України щодо деокупації територій.

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“Перший – це психологічна готовність суспільства просуватись вперед і йти забирати назад свої території... Але є друга складова, дуже важлива, і замість того, щоб говорити про 9 років, треба було б говорити про суттєве збільшення обсягів відповідних інструментів і суттєве пришвидшення постачання... Якщо сьогодні ми будемо отримувати зброю такими ж темпами, як отримуємо, то, безумовно, вона [війна] може тривати рік, два”, – зазначив він.

Також Михайло Подоляк вважає, що Росія в цій війні повинна зазнавати тактичних поразок, покидаючи територію України, щоб у РФ відбулася політична трансформація і режим Путіна не був законсервований.

“Вони [представники чинної влади в РФ] будуть практично повністю інвестувати в мілітарні програми. Вони будуть накопичувати реваншистські настрої. Вони будуть накопичувати емоції ненависті до нас. І вони будуть збільшувати тиск терористичними, чи політичними, чи інформаційними чинниками на Україну, і не тільки на Україну. І, безумовно, це буде довга війна", – резюмував він.

Нагадаємо, російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський, який тривалий час живе у Вашингтоні, вважає, що російському президенту Володимиру Путіну потрібна тривала позиційна війна в Україні, щоб зберегти своє місце в Кремлі.

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