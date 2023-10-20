У Зеленського показали, що відбувається в Авдіївці (фото)

Ситуація в Авдіївці Донецької області залишається дуже важкою. Українські захисники знищують окупаційні війська, які вже упродовж доби штурмують наші позиції.

Фото з Авдіївки опублікував у Мережі керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Авдіївка. Наші воїни знищують росіян, які намагаються атакувати флангами", - написав він.

Авдіївка Донецької області

Що відбувається в Авдіївці

Російська окупаційна армія влаштувала наймасштабніший наступ на Авдіївку Донецької області якого не було від 2014-го.

Окупанти поновили спроби оточити Авдіївку. Там збільшилася кількість обстрілів громади з боку військових РФ – б’ють по школах і позиціях українських військових.

Вчора, 19 жовтня, за ніч близько 50 одиниць техніки було спалено на напрямку та приземлено п'ятий літак Су-25.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Прикрились авіацією! Росіяни спробували оточити Авдіївку, але несуть втрати

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