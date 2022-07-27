У Зеленського показали, як готуються до ймовірного наступу з Білорусі (фото, відео)

В Офісі президента показали, як готуються до ймовірного наступу російських та білоруських військ з території РБ. Передусім, йдеться про укріплення українсько-білоруського кордону.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко відвідав волинську область, щоб подивитися, як облаштований кордон на межі України та Білорусі.

Про це повідомив заступник голови ОП на своїй сторінці у телеграм та опублікував фото і відео.

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"До війни ми планували у 2022 році реалізувати проєкт з обладнання кордону не лише фортифікаційними спорудами, а й спеціальними засобами стеження. Війна внесла свої корективи у цей процес", - йдеться у його повідомленні.

Тимошенко зауважив, військові на Волині облаштували:

серйозні загородження,

камери стеження, зокрема тепловізійні камери.

за ділянками кордону можна спостерігати онлайн.

Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

"Крім того, тут працюють пункти пропуску. Бачили сьогодні маріупольців, яких окупаційна влада "евакуювала" на територію росії. Люди змушені перетинати кордон з боку білорусі і користуватися прикордонними пунктами пропуску тут. Звісно кордон захищений і на Сумщині, і на Чернігівщині, і на Київщині, і на Житомирщині, і на Рівненщині, і звісно, на Волині. Але сучасною системою стеження можуть похвалитися не всі. Будемо закривати це питання, щоб моніторинг ситуації був на найвищому рівні", - наголосили у Зеленського.

Начальник 6 прикордонного волинського загону полковник Сергій Лозінський запевнив, всі українські сили готові відбити будь-який можливий напад.

Нагадаємо, окупаційна армія РФ продовжує перебувати в 4 із 6 областей Білорусі. Зокрема, окупанти в Білорусі перебувають на військових аеродромах та частинах, де проходять навчання.

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