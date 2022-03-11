У Зеленського попередили, що РФ готується реалізувати в Україні "сирійський сценарій"

У Зеленського попередили, що РФ готується реалізувати в Україні "сирійський сценарій"

Росіяни набирають до армії колишніх бійців ІДІЛ, щоб направити їх проти мирних українців.

Радник голови Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк попередив, що Росія, яка вчиняє на території України воєнні злочини, цинічно обстрілюючи мирне населення, може спробувати реалізувати в Україні quot;сирійський сценарій".

Про це Подоляк написав у Twitter.

"Офіційні особи РФ, зокрема військовий міністр Шойгу, заявили про терміновий рекрутинг 16 тисяч бійців екс-ІДІЛ для використання проти мирних громадян України. Наймання ІДІЛ та російські пропагандистські заяви про хімічну зброю свідчать про намір реалізувати в Україні сирійський сценарій", - заявив Подоляк.

Раніше повідомлялося, РФ вигадала фейк про розробку біологічної і хімічної зброї в Україні. У зв'язку з цим голова МОЗ Віктор Ляшко просить ВООЗ пояснити, чому це неправда.

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