Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У Зеленського попередили, що РФ готується реалізувати в Україні "сирійський сценарій"

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Зеленського попередили, що РФ готується реалізувати в Україні "сирійський сценарій"

Associated Press

Росіяни набирають до армії колишніх бійців ІДІЛ, щоб направити їх проти мирних українців.

Радник голови Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк попередив, що Росія, яка вчиняє на території України воєнні злочини, цинічно обстрілюючи мирне населення, може спробувати реалізувати в Україні quot;сирійський сценарій".

Про це Подоляк написав у Twitter.

"Офіційні особи РФ, зокрема військовий міністр Шойгу, заявили про терміновий рекрутинг 16 тисяч бійців екс-ІДІЛ для використання проти мирних громадян України. Наймання ІДІЛ та російські пропагандистські заяви про хімічну зброю свідчать про намір реалізувати в Україні сирійський сценарій", - заявив Подоляк.

Раніше повідомлялося, РФ вигадала фейк про розробку біологічної і хімічної зброї в Україні. У зв'язку з цим голова МОЗ Віктор Ляшко просить ВООЗ пояснити, чому це неправда.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

ТСН зібрала фейки рашистів проти України (жестовою мовою)

ТСН зібрала фейки рашистів проти України (жестовою мовою)
Наступна публікація