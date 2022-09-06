У Зеленського порекомендували росіянам організувати "масштабний відступ"

Він порекомендував загарбникам організувати масштабний відступ з території України та залишитись живими.

Про це Михайло Подоляк написав у Тwitter.

"Єдина добра стратегія для російських військ зараз – масштабний організований відступ. На всіх напрямках. Рекомендую", - написав Михайло Подоляк.

Єдина добра стратегія для російських військ зараз – масштабний організований відступ. На всіх напрямках. Рекомендую. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 6, 2022

Нагадаємо, в Міноборони повідомили про хороші новини з фронту.

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