У Зеленського порекомендували росіянам організувати "масштабний відступ"

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк дав пораду російським окупантам.
Він порекомендував загарбникам організувати масштабний відступ з території України та залишитись живими.
Про це Михайло Подоляк написав у Тwitter.
"Єдина добра стратегія для російських військ зараз – масштабний організований відступ. На всіх напрямках. Рекомендую", - написав Михайло Подоляк.
Єдина добра стратегія для російських військ зараз – масштабний організований відступ. На всіх напрямках. Рекомендую.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 6, 2022
Нагадаємо, в Міноборони повідомили про хороші новини з фронту.
Читайте також:
- Контрнаступ на півдні: ЗСУ звільнили кілька населених пунктів від окупантів
- Танки, бойові машини, ствольна та реактивна артилерія: у Генштабі повідомили про обстріли населених пунктів
- Пропагандисти заявляють про контрнаступ ЗСУ в Балаклії на Харківщині: все, що відомо про "пекло" для окупантів (фото)