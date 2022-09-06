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У Зеленського порекомендували росіянам організувати "масштабний відступ"

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У Зеленського порекомендували росіянам організувати "масштабний відступ"

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк дав пораду російським окупантам.

Він порекомендував загарбникам організувати масштабний відступ з території України та залишитись живими. 

Про це Михайло Подоляк написав у Тwitter. 

"Єдина добра стратегія для російських військ зараз – масштабний організований відступ. На всіх напрямках. Рекомендую", - написав Михайло Подоляк. 

Нагадаємо, в Міноборони повідомили про хороші новини з фронту

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