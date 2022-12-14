У Зеленського повідомили, чи вистачає бійців на фронті, в теробороні і коли планують доукомплектацію

В Україні вистачає людей на фронті та в теробороні, однак, якщо ЗСУ та Міноборони констатують, що ситуація змінилась, можуть організувати доукомплектацію, про що додатково повідомлять.

Про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк в ефірі 24 каналу.

"Війна не закінчилась. Бої – вкрай інтенсивні. Українці мають розуміти, може настати час, коли знадобиться додаткова мобілізація певних військових спеціальностей. Крім того, бійцям, які вже довго воюють, потрібно забезпечити ротацію", – сказав Подоляк.

Бійці, які перебувають по 8-9 місяців на передньому краї фронту, мають отримати ротацію.

Проте він додав, важливо не нагнітати ситуацію.

"На вулицях нікого не хапатимуть, але, якщо людина переїхала з одного міста в інше, необхідно стати на облік", – попередив радник.

Додамо, що у Міністерстві оборони України спростували інформацію про нібито нову хвилю мобілізації після Нового року.

Додамо, що армія РФ наразі не забезпечена достатньою кількістю зимової форми та спорядження. У Москви складно з фінансуванням, але Росія ще має ресурси. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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