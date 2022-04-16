У Зеленського повідомили, коли почнуть відновлювати зруйновані війною будинки

У Зеленського повідомили, коли почнуть відновлювати зруйновані війною будинки

Відновлення відбудеться у визволених від російських окупантів українських містах.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що відновлення всіх зруйнованих будинків у визволених від російських окупантів українських містах розпочнеться найближчим часом.

Про це він написав у Мережі 16 квітня.

"Найближчим часом у всіх деокупованих містах розпочнеться відновлення всіх зруйнованих будинків – багатоповерхових та приватних", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, голова Офісу президента Андрій Єрмак раніше повідомив, що в Бородянці Київської областів встановили перші модульні будинки. Тимошенко уточнив, що таких будиночків є 15 і мешкатимуть в нихнадзвичайники та волонтери, що займаються відбудовою селища.

"Помешкання обладнані базовими речами, необхідними для тимчасового проживання. Першочергово вони будуть надані у користування тим, хто зараз працює в Бородянці над ліквідацією бойових дій", – повідомив заступник керівника ОП.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів нараду про відновлення та відбудови зруйнованої війною житлової інфраструктури. На нараді вирішили, що по всій країні зводитимуть модульні містечка замість зруйнованих будівель.

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