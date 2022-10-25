У Зеленського пояснили, чим небезпечне для України "дипломатичне вирішення війни"

Росія не повинна уникнути кари за свої злочини на території України.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, що "дипломатичне вирішення війни" небезпечне для України, оскільки це означатиме, що країна повинна здатися.

Про це він написав у Twitter.

"Будь-яка пропозиція "дипломатичного врегулювання" насправді означає одне: Україна має здатися, прийняти ультиматуми РФ, а агресор – уникнути кари. Тобто це лише про тріумф Путіна й колапс міжнародного права. Навіщо? Україна вже ефективно контрнаступає, просто продовжуйте допомагати", - пояснив Подоляк.

Будь-яка пропозиція «дипломатичного врегулювання» насправді означає одне: Україна має здатися, прийняти ультиматуми Рф, а агресор – уникнути кари. Тобто це лише про тріумф Путіна й колапс міжнародного права. Навіщо? вже ефективно контрнаступає, просто продовжуйте допомагати. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 25, 2022

Мирні переговори з Росією

На початку повномасштабного наступу Росії на територію України агресор запропонував Україні проводити переговори в Білорусі. Для цього там кілька разів збиралися українські та російські представники, проте домовитися про щось не вдалося. Згодом було засідання у Стамбулі.

Українські представники зазначають, що Росія не налаштована на переговори, а лише постійно виставляє ультиматуми. Неодноразово Анкара заявляла про необхідність перемир'я між Росією та Україною. Очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу наголошує, що не йдеться про мир з примушенням України до територіальних поступок.

Володимир Зеленський вважає, що українське суспільство не повернеться до довоєнних відносин із громадянами країни-агресорки Росії.

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