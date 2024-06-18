У Зеленського пояснили, чому наступ на Харківщині став найфатальнішою операцією російської армії

Новий наступ РФ на Харківщині 2024 став черговим доказом неефективності та фатальності дій російської армії в Україні.

Російський наступ на Харків, який розпочався 10 травня 2024 року, став однією з найфатальніших операцій для окупантів за весь час війни.

Про це заявив Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України.

Попри традиційно помпезне відзначення "дня перемоги" у Москві, російська армія зазнала величезних втрат на харківському напрямку. Навіть із перекиданням резервів з інших ділянок фронту, противник не може захопити невеличке містечко Вовчанськ, яке розташоване лише за 5 кілометрів від українсько-російського кордону. Ця кампанія остаточно розвіяла багато традиційних міфів про "міць Росії".

Подоляк зазначає, що два чинники стали вирішальними для зміцнення оборони Збройних Сил України: вчасне надходження військової допомоги, особливо артилерійських снарядів, та дозвіл завдавати ударів західною далекобійною зброєю по військових об'єктах на території РФ. Тепер російські підрозділи розбиваються не лише на передовій, а й у тилу.

"Так от. Простий висновок. Якби снаряди й розв’язані руки Україна мала з 2022 року, сьогодні лінія фронту проходила б набагато ближче особисто для авторів війни з РФ. Сумні уроки "деескалації", безсумнівно, будуть вивчені військовими й політиками по всьому світу. А толерування агресора залишиться в минулому", - переконаний Подоляк.

Нагадаємо, раніше прессекретар диктатора Путіна Дмитро Пєсков зробив заяву про наступ окупаційної армії РФ на Харківщині. За його словами, "створення санітарної зони на Харківщині продовжиться, доки російські регіони не будуть у безпеці від обстрілів київського режиму".

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