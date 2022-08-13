У Зеленського пояснили, чому окупанти "обстрілюють себе на ЗАЕС"

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що обстріли російськими окупантами Запорізької АЕС, де перебувають їхні ж війська, мають певну мету.

Ця мета – від’єднати південь від ЗАЕС та звинуватити в цьому українську армію.

Про це Подоляк написав у Мережі.

"Навіщо Росії обстрілювати себе на ЗАЕС?" – прикидаються клоунами ru-пропагандисти. Пояснюю: Рф б’є по частині АЕС, де акумулюється енергія, що живить південь України. Мета – від’єднати нас від ЗАЕС і звинуватити в цьому українську армію", – пояснив радник голови ОП.

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"ООН і МАГАТЕ продовжують уважно вивчати стелю", – дорікнув організаціям Подоляк.

Нагадаємо, 13 серпня російські війська продовжують вести обстріли в напрямку Запорізької АЕС, тож влада Енергодара закликала містян не виходити на вулиці.

Росіяни окупували Запорізьку АЕС з двох причин

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