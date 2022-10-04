У Зеленського пояснили, чому Україна не домовлятиметься з Путіним

Україна не домовлятиметься з російським диктатором Путіним, оскільки РФ не налаштована на переговори, а лише висуває ультиматуми.
Для того, щоб почати переговори з Україною РФ повинна вивести свої війська до кордонів 1991 року.
Про це у коментарі "24 каналу" сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Переговори – це гарне слово. Але Росія ніколи не пропонує переговорів, вона пропонує ультиматуми різних видів, і пропонує затвердити ці ультимативні вимоги", - пояснив Подоляк.
Радник голови Офісу президента наголосив, що якби Росія хотіла домовлятись з Україною, то б вивела свої війська з наших територій. Подоляк додав, що в України є успіхи на полі битви та підтримка міжнародних партнерів.
Нагадаємо, Зеленський затвердив рішення РНБО про неможливість ведення переговорів з РФ, поки президентом є Путін.
Читайте також:
- Путін та оточення – "танцюристи на кістках": у Зеленського назвали умови для переговорів з РФ
- Повернення територій та сплата репарацій: у Зеленського розповіли про умови переговорів з РФ
- Ердоган у розмові з Путіним просив "дати ще один шанс" на переговори між РФ та Україною