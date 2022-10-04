У Зеленського пояснили, чому Україна не домовлятиметься з Путіним

Україна не домовлятиметься з російським диктатором Путіним, оскільки РФ не налаштована на переговори, а лише висуває ультиматуми.

Для того, щоб почати переговори з Україною РФ повинна вивести свої війська до кордонів 1991 року.

Про це у коментарі "24 каналу" сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Переговори – це гарне слово. Але Росія ніколи не пропонує переговорів, вона пропонує ультиматуми різних видів, і пропонує затвердити ці ультимативні вимоги", - пояснив Подоляк.

Радник голови Офісу президента наголосив, що якби Росія хотіла домовлятись з Україною, то б вивела свої війська з наших територій. Подоляк додав, що в України є успіхи на полі битви та підтримка міжнародних партнерів.

Нагадаємо, Зеленський затвердив рішення РНБО про неможливість ведення переговорів з РФ, поки президентом є Путін.

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