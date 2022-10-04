Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортАвтори
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Зеленського пояснили, чому Україна не домовлятиметься з Путіним

Дата публікації
Перегляди
1422
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Зеленського пояснили, чому Україна не домовлятиметься з Путіним

Фото: Associated Press

Україна не домовлятиметься з російським диктатором Путіним, оскільки РФ не налаштована на переговори, а лише висуває ультиматуми.

Для того, щоб почати переговори з Україною РФ повинна вивести свої війська до кордонів 1991 року. 

Про це у коментарі "24 каналу" сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. 

"Переговори – це гарне слово. Але Росія ніколи не пропонує переговорів, вона пропонує ультиматуми різних видів, і пропонує затвердити ці ультимативні вимоги", - пояснив Подоляк. 

Радник голови Офісу президента наголосив, що якби Росія хотіла домовлятись з Україною, то б вивела свої війська з наших територій. Подоляк додав, що в України є успіхи на полі битви та підтримка міжнародних партнерів. 

Нагадаємо, Зеленський затвердив рішення РНБО про неможливість ведення переговорів з РФ, поки президентом є Путін

Читайте також:

Росію вигнали з Міжнародного союзу електрозв'язку

Росію вигнали з Міжнародного союзу електрозв'язку

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1422
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація