У Зеленського пояснили, що робити мобілізованим Росією з окупованого Криму

Мобілізовані до російської армії з окупованого Криму можуть здатися в полон українським військовим.

Відповідно до міжнародного права, такі полонені можуть відмовитись від російського обміну та залишитись в Україні.

Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк розповів "24 каналу".

Він уточнив, що будь-хто з мобілізованих на тимчасово окупованих територіях може здатися в полон ЗСУ.

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"Особливо, якщо це можна зробити частиною – це взагалі було б чудово. Вони можуть, згідно з конвенцією, відмовитись від обміну й залишитись до кінця війни в Україні", – сказав радник голови президентського офісу.

За словами Подоляка, на півострові росіяни можуть мобілізувати чимало й тих, хто підтримував окупацію Криму.

"Хто кричав про "каміння з неба" у 2014 році, аплодував анексії Криму і діям Росії в Донецьку та Луганську... Бажано, щоб вони пішли й заплатили своїми життями за те, що знищили цивілізацію у цих регіонах. Це буде правильна карма, яка "наздоганяє" зрадників", – переконаний радник голови ОП.

Нагадаємо, за даними російських медіа, в Росії 28 вересня планують закрити кордони, а 30 – приєднати до свого складу окуповані регіони України.

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