У Зеленського пояснили, в чому важливість оборони Криму для РФ

Командування російської армії використовує територію Криму у військових цілях від початку тимчасової окупації Автономної Республіки. Відтоді кількість військових на території півострова зросла втричі. Зараз окупанти активно будують фортифікаційні споруди.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів заступник постійного представника президента України Володимира Зеленського в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков.

Із посиланням на інформацію українських військових, у лютому 2022 року у Криму перебувало близько 32 тисяч російських окупантів.

"Зараз ми знаємо, що Крим є логістичним хабом для перекидання російських військових на південь України — до Запорізької та Херсонської області. Тому кількість військових постійно змінюється. Крим також використовується для лікування поранених російських військових”, — сказав він.

За його словами, російська армія зазнає великих втрат і готується обороняти півострів за допомогою фортифікаційних споруд. Від початку окупації Криму кількість військових на території півострова зросла майже втричі. Кількість фортифікаційних споруд, які зараз ростуть там, свідчить про те, що вони зазнають великих втрат і невпевнені в тому, що зможуть їх заповнити.

"Тому за рахунок фортифікаційних споруд вони хочуть призупинити наступ Збройних сил України”, — додав Чистіков.

Раніше повідомлялося, що окупанти у Криму будують укріплення "зуби дракона", сподіваючись у такий спосіб захистити півострів.

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