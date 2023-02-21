У Зеленського пояснили, якої зброї потребує Україна на нинішньому етапі війни

Подоляк пояснив, що є конкретна зброя, яка вкрай важлива саме на цьому етапі війни.

Україні для нарощенням темпів звільнення територій від росіян необхідне конкретне озброєння. Зараз важливо отримати далекобійні ракети, штурмову авіацію та системи ППО.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Телеграм.

Подоляк пояснив, що військова стратегія постачання дуже проста. Вона визначається виключно "етапом війни" та "цілями війни на цьому етапі".

За його словами, мета України, яка захищається від агресії Росії та звільняє свої території, полягає у знищенні залишкового ресурсу російської боєздатності, завданні кількох великих тактичних поразок, переламі оборони на окупованих територіях і різкому нарощенні темпів деокупації.

Для досягнення цієї мети Україні потрібні:

Системи ППО - для закриття неба та збереження цивільних і міст, захищення критичної інфраструктури і транспортної логістики. Крім того, необхідні й винищувачі, щоб ефективно знищувати балістичні та гіперзвукові ракети РФ.

- для закриття неба та збереження цивільних і міст, захищення критичної інфраструктури і транспортної логістики. Крім того, необхідні й винищувачі, щоб ефективно знищувати балістичні та гіперзвукові ракети РФ. Снаряди важких калібрів - для знищення великих обсягів російських мобілізованих і для недопущення прямих контактних бойових зіткнень.

- для знищення великих обсягів російських мобілізованих і для недопущення прямих контактних бойових зіткнень. Далекобійні ракети - для ефективного відпрацювання місць накопичення ворожих резервів, знищення великих тактичних і стратегічних складів, руйнування тилової логістики. Це дозволить суттєво скоротити боєздатність армії РФ та подовжити чи ускладнити їхню логістику.

- для ефективного відпрацювання місць накопичення ворожих резервів, знищення великих тактичних і стратегічних складів, руйнування тилової логістики. Це дозволить суттєво скоротити боєздатність армії РФ та подовжити чи ускладнити їхню логістику. Безпілотна авіація - вони допоможуть створити постійну напругу на всій лінії фронту та завдавати ефективні точкові удари ворогу.

- вони допоможуть створити постійну напругу на всій лінії фронту та завдавати ефективні точкові удари ворогу. Бронетехніка - дозволяють мінімізувати бойові втрати і наростити темпи швидкої деокупації, не дозволяючи ворогу фіксуватися на інших позиціях.

- дозволяють мінімізувати бойові втрати і наростити темпи швидкої деокупації, не дозволяючи ворогу фіксуватися на інших позиціях. Штурмова авіація - для ефективного прикриття частин, які наступають. Це також мінімізує втрати.

"Уся перерахована номенклатура зброї вкрай важлива саме на цьому етапі. У цілком конкретних - математично обумовлених - обсягах. Партнери абсолютно точно знають всю логіку та математику цього етапу", - пояснив Подоляк.

Нагадаємо, в ISW вважають, що ЗСУ можуть повернути ініціативу на полі бою у 2023 році, але щоб це сталося, важлива реалізація однієї умови - достатня та своєчасна підтримка Заходу.

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