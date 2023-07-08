У Зеленського пояснили, за яких умов Україна ввійде до НАТО та чи боїться Захід Росії

Подоляк вважає, що західну систему безпеки потрібно перебудувати.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що ймовірно після поразки Росії у війні проти України, нашу державу таки запросять до НАТО. Він додав, що західні еліти уже не бояться РФ, проте залишаються дуже бюрократизованими.
Про це він сказав в інтерв'ю російському опозиційному виданню "Медуза".
Подоляк наголосив, що зараз західні еліти більше не бояться Росії.
"У західних еліт було відчуття, що Росія швидко переможе Україну і далі рушить на Захід у тому чи іншому вигляді - необов'язково танками. Західні еліти цього злякалися. Але щойно вони побачили, що Україна справді ефективно протистоїть їй і що Росія не пройде крізь Україну, вони заспокоїлися, повернулися до свого традиційного способу життя, до класичної монотонної бюрократії, коли ти весь час бубониш, ниєш і нічого не робиш", - вважає він.
Подоляк наголосив, що Україна зацікавлена у тому, щоб система безпеки на європейському континенті була перебудована.
"Нам би хотілося, щоб військовий альянс перебудувався, більш реалістично оцінював сучасні ризики, функції та роль України. Було б символічно, якби на саміті НАТО у Вільнюсі 11-12 липня сказали, що Україна скоро буде членом НАТО. Хоча я думаю, що певні заяви з цієї теми на майбутньому саміті будуть зроблені", - поясни радник голови ОП.
Подоляк наголосив, що після поразки Росії у війні проти України, нашу державу дуже швидко приймуть до НАТО.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готові надати Україні гарантії безпеки за аналогією з Ізраїлем після завершення війни.
Водночас Байден вважає, що про членство України в НАТО поки зарано говорити.
Читайте також:
- Байден закликав Сі Цзіньпіна "бути обережним" у відносинах з Кремлем
- "Це було важке рішення": Байден про надання Україні касетних боєприпасів
- Зеленський подякував Байдену за новий пакет оборонної допомоги від США