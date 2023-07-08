У Зеленського пояснили, за яких умов Україна ввійде до НАТО та чи боїться Захід Росії

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що ймовірно після поразки Росії у війні проти України, нашу державу таки запросять до НАТО. Він додав, що західні еліти уже не бояться РФ, проте залишаються дуже бюрократизованими.

Про це він сказав в інтерв'ю російському опозиційному виданню "Медуза".

Подоляк наголосив, що зараз західні еліти більше не бояться Росії.

"У західних еліт було відчуття, що Росія швидко переможе Україну і далі рушить на Захід у тому чи іншому вигляді - необов'язково танками. Західні еліти цього злякалися. Але щойно вони побачили, що Україна справді ефективно протистоїть їй і що Росія не пройде крізь Україну, вони заспокоїлися, повернулися до свого традиційного способу життя, до класичної монотонної бюрократії, коли ти весь час бубониш, ниєш і нічого не робиш", - вважає він.

Подоляк наголосив, що Україна зацікавлена у тому, щоб система безпеки на європейському континенті була перебудована.

"Нам би хотілося, щоб військовий альянс перебудувався, більш реалістично оцінював сучасні ризики, функції та роль України. Було б символічно, якби на саміті НАТО у Вільнюсі 11-12 липня сказали, що Україна скоро буде членом НАТО. Хоча я думаю, що певні заяви з цієї теми на майбутньому саміті будуть зроблені", - поясни радник голови ОП.

Подоляк наголосив, що після поразки Росії у війні проти України, нашу державу дуже швидко приймуть до НАТО.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готові надати Україні гарантії безпеки за аналогією з Ізраїлем після завершення війни.

Водночас Байден вважає, що про членство України в НАТО поки зарано говорити.

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