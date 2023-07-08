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У Зеленського пояснили, за яких умов Україна ввійде до НАТО та чи боїться Захід Росії

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Час на прочитання
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У Зеленського пояснили, за яких умов Україна ввійде до НАТО та чи боїться Захід Росії

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк / Фото: Associated Press

Подоляк вважає, що західну систему безпеки потрібно перебудувати.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що ймовірно після поразки Росії у війні проти України, нашу державу таки запросять до НАТО. Він додав, що західні еліти уже не бояться РФ, проте залишаються дуже бюрократизованими. 

Про це він сказав в інтерв'ю російському опозиційному виданню "Медуза". 

Подоляк наголосив, що зараз західні еліти більше не бояться Росії. 

"У західних еліт було відчуття, що Росія швидко переможе Україну і далі рушить на Захід у тому чи іншому вигляді - необов'язково танками. Західні еліти цього злякалися. Але щойно вони побачили, що Україна справді ефективно протистоїть їй і що Росія не пройде крізь Україну, вони заспокоїлися, повернулися до свого традиційного способу життя, до класичної монотонної бюрократії, коли ти весь час бубониш, ниєш і нічого не робиш", - вважає він. 

Подоляк наголосив, що Україна зацікавлена у тому, щоб система безпеки на європейському континенті була перебудована.

"Нам би хотілося, щоб військовий альянс перебудувався, більш реалістично оцінював сучасні ризики, функції та роль України. Було б символічно, якби на саміті НАТО у Вільнюсі 11-12 липня сказали, що Україна скоро буде членом НАТО. Хоча я думаю, що певні заяви з цієї теми на майбутньому саміті будуть зроблені", - поясни радник голови ОП. 

Подоляк наголосив, що після поразки Росії у війні проти України, нашу державу дуже швидко приймуть до НАТО. 

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готові надати Україні гарантії безпеки за аналогією з Ізраїлем після завершення війни.

Водночас Байден вважає, що про членство України в НАТО поки зарано говорити. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
182
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