У Зеленського прокоментували атаки дронів по території Росії: "Все більше ефективні"

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував атаки невідомих безпілотників по території Росії. Він наголосив, що ударів буде більше і вони стануть ще ефективнішими.

Про це він сказав 30 серпня в етері телемарафону.

Михайло Подоляк зазначив, що у майбутньому ударів по території Росії побільшає. Він наголосив, що окупанти, які повернуться з України самі перенесуть війну на територію Росії.

"Три висновки. Перше, ударів буде багато. Друге, удари все більш ефективні. Вони чітко розуміють цілі, які ставлять перед собою. І третє, ці удари в один момент повернуть всю війну на територію Росії. Куди дотягнуться люди, які сьогодні воюють по лінії фронту з нами, тобто коли вони почнуть втікати", - сказав він.

Нагадаємо, у ніч проти 30 серпня на аеродромі в російському Пскові пролунали гучні вибухи. Після цього там спалахнула пожежа. Росіяни заявили про "атаку дронів" та знищення 4 військово-транспортних літаків Іл-76.

Також Російський добровольчий корпус повідомив, що вони провели успішну спецоперацію та атакували аеродром у Курську.

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