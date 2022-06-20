У Зеленського прокоментували, чи погодиться Україна на "Мінськ-3" заради завершення війни

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що варіант умовного "Мінська-3" для України є неприпустимим.
Він підкреслив, що для української влади є принциповим припинення війни, але не за такої умови, як підписання договору "Мінська-3".
Про це Єрмак написав у Telegram-каналі.
"Для нас є принциповим припинення війни, виведення російських військ і відновлення нашої територіальної цілісності. Варіант умовного "Мінська-3" для нас є неприпустимим. В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. І, на щастя, людей, які б таке допускали, в нашій команді немає", - йдеться у дописі Єрмака.
Як раніше повідомляли, військовий експерт Олег Жданов вислов думку, що президент країни-агресора Путін може погодитися на підписання договору “Мінськ-3”. Він пояснив, щоб продовжити повномаштабний наступ в Україні, йому потрібна оперативна пауза.
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