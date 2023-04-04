У Зеленського прокоментували головування Росії у Раді Безпеки ООН

Росія, яка понад рік веде повномасштабну війну проти України, від 1 квітня почала головувати у Раді Безпеки ООН.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Рф не може ні головувати у Раді Безпеки ООН, ні мати права вето.

За його словами, ця держава де-юре навіть не набула членства в організації.

"Відсутність реакції на порушення міжнародного права призведе до абсолютної втрати суб’єктності ООН як ключової організації із забезпечення миру у світі", - написав Подоляк.

Рф не може ні головувати у Раді Безпеки ООН, ні мати права вето. Ця держава де-юре навіть не набула членства в організації. Відсутність реакції на порушення міжнародного права призведе до абсолютної втрати суб’єктності ООН як ключової організації із забезпечення миру у світі. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 4, 2023

Нагадаємо, упродовж квітня 2023 року Росія головуватиме у Раді безпеки ООН. Зокрема, вона змінить Мозамбік.

Раніше радник президента заявив, що за вбивством пропагандиста і "військкора" Владлена Татарського (справжнє ім'я – Максим Фомін) стоїть Росія, і мета такого кроку агресора – добирати "добровольців" на війну впроти України.

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