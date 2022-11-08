У Зеленського прокоментували імовірність переговорів з Росією після деокупації Херсона

Звільнення Херсону навряд чи стане прямим приводом для переговорів з Росією, але це дасть можливість Києву наполягати на повному виведенні окупаційних сил з території України для відновлення діалогу.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Подоляк нагадав офіційну позицію держави, що це не буде переговорна позиція, коли на українській території перебувають російські військові.

"Є офіційна позиція, зафіксована президентом Зеленським. Вона дуже чітка. Це не питання Херсона чи не питання Луганська чи Донецька. Це питання того, що на юридичній території України, на де-юре території України, а це вся територія, включно з окупованими територіями, не може існувати проросійський анклав. Бо це не буде переговорна позиція. Тому що це викличе тільки додаткове навантаження на процес, який йде після переговорів", - сказав Михайло Подоляк.

Водночас, звільнення якоїсь з окупованих територій дасть Україні можливість наполягати на повне виведення військ окупантів для проведення переговорів.

"Так, можна сказати, що коли буде звільнений, наприклад, Херсон чи, знову ж таки, Луганськ, чи Донецьк, чи частина Запорозької території, безумовно, це буде позиція сили. Тоді, безумовно, Україна може сказати: ми пропонуємо вам впродовж 72-х чи 96-ти годин покинути всю територію, вивести всі збройні сили. Так, може бути така позиція сили. Але все рівно ключове (ми, знову ж таки, повертаємося) – російські окупаційні сили мають припинити перебувати на території України і все. І після цього будь-який переговорний процес", - сказав Подоляк.

Переговори з Росією

Українська сторона неодноразово закликала Росію до діалогу до 24 лютого, утім росіяни вигадували постійно нові відмовки і висували різні умови, а зрештою розпочали повномасштабний наступ. Вже після 24 лютого керівництво РФ зажадало переговорів з українською владою.

Спершу переговорники зустрілись у Білорусі, згодом у Стамбулі. Учасники української переговорної групи наголошували, що росіяни не готові до перемовин, вони продовжували висувати ультиматуми.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що можливість діалогу може бути тільки, коли окупанти вийдуть з українських територій. Це ж вкотре 7 листопада нагадав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що Україна ніколи не відмовлялась від переговорів з Росією, але для цього потрібно вивести окупаційну армію з території України.

Того ж дня Зеленський закликав світ примусити Росію до справжніх переговорів з Україною:

"До таких переговорів, які ми неодноразово пропонували і на які завжди отримували божевільні російські відповіді новими терактами, обстрілами чи шантажем. Іще раз: відновлення територіальної цілісності, повага до Статуту ООН, відшкодування всіх збитків, завданих війною, покарання кожного воєнного злочинця і гарантії, що це не повториться. Це абсолютно зрозумілі умови", - заявив президент України.

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