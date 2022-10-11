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У Зеленського прокоментували відповідь НАТО на ядерний шантаж РФ: те, що хотіла Україна

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У Зеленського прокоментували відповідь НАТО на ядерний шантаж РФ: те, що хотіла Україна

Фото: Associated Press

Подоляк похвалив НАТО за реакцію.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував реакцію НАТО на ядерний шантаж Росії. Він наголосив, що Україна очікувала саме на таку відповідь Альянсу. 

Про це радник ОП написав у Тwitter

"Чітко й по буквах – для особливо гарячих російських голів. Офіційна позиція НАТО – "негайна жорстка відповідь за спробу застосування ядерної зброї, у тому числі на території України". Цілком конкретно, без ухилянь. Саме те, що хотіла почути Україна", - написав Подоляк. 

Ядерний шантаж Росії та відповідь НАТО 

Російський диктатор Володимир Путін здійснив незаконну спробу анексії української території. Він натякнув, як Україна чинитиме спротив, РФ може застосувати ядерну зброю. Цю ж риторику поширювали офіційні російські посадовці та пропагандисти. 

Генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу 11 жовтня повідомив, що країни Альянсу найближчим часом проведуть навчання з ядерного стримування. У НАТО наголосили, що якщо РФ використає ядерну зброю, зокрема і проти України, то відповідь буде миттєвою. Столтенберг додав, що Альянс поки не побачить, що Путін готується завдати ядерного удару. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
5830
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