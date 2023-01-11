У Зеленського прокоментували заміну Суровікіна Герасимовим: "Означає реванш генералітету класичного"

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що зміна командувача російськими військами в Україні свідчить про "реванш" класичного генералітету в РФ.

Про це радник голови ОП висловився у ефірі телемарафону "Єдині новини" 11 січня.

Зауважимо, що новим командувачем російських військ в Україні замість Сергія Суровікіна призначено начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.

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"Це означає реванш генералітету класичного, тому що Суровікін був близький до ультрарадикального угруповання в оточенні Путіна, яке претендувало на статус "ми – головні". Я маю на увазі і Пригожин, і той же Суровікін, і той же Кадиров. Тобто, ця група дуже потужно просувалася до верху "харчового ланцюжка", знизу вгору", – пояснив Подоляк.

На його думку, група Пригожина-Суровікіна-Кадирова прагнула влаштувати вже своє оточення навколо президента РФ Володимира Путіна, щоб керувати країною як такою, розуміючи, що диктатор втрачає вплив. Радник голови ОП зазначив, що президент Росії це розуміє.

Подоляк також розповів, що Герасимов – головний автор концепції "гібридної війни". Однак під питанням залишається те, чи розбирається він у війні "гарячій", стандартній.

"Він (Герасимов – ред.) став командувачем об'єднаного угрупуванням російських військ, Суровікін став його заступником, але мені видається більш важливою складовою, що класичні генерали – вони починають відтісняти Пригожина, ФСБшників", – звернув увагу радник очільника президентського офісу.

За його словами, на тлі важких боїв у Соледарі олігарх та власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин "хоче довести, що вміє оперативно-тактично воювати".

"Вони зібрали все, що можна. Міноборони РФ говорить, що там "частини ВДВ штурмують місто". Пригожин каже, що окрім його особистих зеків, ніхто не штурмує Соледар. Тобто вони сьогодні воюють за можливість отримати такий майданчик, з якого будуть атакувати вершини російської влади як такої", – вважає радник керівника ОП.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2022 року очільник ГУР Міноборони України Буданов заявив, що Суровікін приєднався до Пригожина для протистояння очільнику Міноборони РФ Сергію Шойгу. Саме тому підрозділи "Вагнера" так фанатично намагалися захопити Бахмут.

За оцінками російського опозиціонера Андрія Піонтковського, приватні армії Пригожина, Кадирова та Шойгу готуються до громадянської війни в РФ за перерозподіл власності.

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