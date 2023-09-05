У Зеленського різко відреагували на заяву ООН про "брак доказів" геноциду в Україні

В ООН заявили, що для визнання геноциду в Україні "немає достатніх доказів".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ООН дає майстер-клас із політичної беззубості й непрямого заохочення злочинця.

Про це він написав у соцмережі X.

Михайло Подоляк відреагував на заяву голови незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе про те, що ООН наразі не дійшла висновку, що в Україні відбувається геноцид.

Радник керівника ОП нагадав про катування українців у фільтраційних таборах, заклики РФ до вбивств, спроби знищення енергетичної інфраструктури.

Повномасштабна війна на 560+ днів із сотнями стертих дощенту українських міст і сіл – це суворо в межах допустимого "негеноциду". Катування у фільтраційних таборах з примушуванням до відмови від української ідентичності та нав’язування російської ідентичності – теж з любов’ю. "Міністерство любові". Ах, так, росіяни ще не діють так, як у Руанді, вони не вбивають людей мільйонами. Якби українці добровільно вийшли на дорогу, стали на коліна, смиренно віддали свої голови російським солдатам, щоб вони її відрубали, масово, для протоколу, тоді так. Тоді мова йде про геноцид. Інакше – це просто правильна війна, де є трохи різанини, спалювання, ґвалтування на етнічно-державному ґрунті. І нехай вони продовжують, так, пане Мьосе? Вони мають право, тому що ООН заохочує це, правда?" - написав Подоляк.

Нагадаємо, Михайло Подоляк зробив прогноз, як вибори в США вплинуть на війну в Україні.

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