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У Зеленського розказали, як закінчити війну: "Не потрібно боятись майбутнього"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1561
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У Зеленського розказали, як закінчити війну: "Не потрібно боятись майбутнього"

Скриншот з відео

Подоляк вважає, що перемога України забезпечить глобальну безпеку у світі.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розказав, як закінчити війну Росії проти України. Він наголосив, що не потрібно боятись постпутінського майбутнього. 

Про це він написав у Тwitter.

"Не треба боятися постпутінського майбутнього. Є лише один шлях до завершення війни: військові поразки Росії на полі бою + санкційне виснаження ru-економіки + ізоляція Росії на світових ринках + внутрішній саботаж всередині РФ = перемога України та відновлення глобальної безпеки", - наголосив Подоляк. 

Війна Росії проти України

Росія 24 лютого почала повномасштабний наступ на територію України. Російські окупанти планували захопити Київ "за три дні" та встановити маріонетковий режим. Від 24 лютого Росія масовано обстрілює територію нашої держави ракетами, стираючи з лиця землі міста та села. 

Від 10 жовтня окупанти завдають ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України, прагнучи залишити українців без тепла та електрики напередодні холодної зими. 

РФ наразі окупувала частини Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей та АР Крим. 

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1561
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