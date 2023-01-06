У Зеленського розказали, як змінилась позиція Німеччини щодо України та Росії

У Німеччині більше не сумніваються у підтримці України.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Німеччина зараз потужно підтримує Україну у війні проти російських окупантів.

Про це він сказав в етері телеканалу "Freeдом".

"Німеччина більше не сумнівається. Ця держава вибрала жорстку та дуже чітку позицію. Німеччина найшвидше від інших позбулась від тотальної енергетичної залежності від РФ. Це країна, яка довго проштовхувала позицію важливості Росії, як сировинного партнера Європи, сьогодні немає ніякої співпраці з РФ. І це важливо, бо Росія хотіла шантажувати світ своєю сировиною. Німеччина передає нам військову техніку, збільшуючи номенклатуру. Вони нам передають ЗРК Patriot, погодили передачу БПМ Marder, далі - будуть танки та ракети. Німеччина зараз займає чітку позицію стосовно війни, розставляючи чіткі акценти, кажучи, хто є хто", - пояснив Подоляк.

Передавання Німеччиною зброї для ЗСУ

У січні 2023 року в федеральному уряді Німеччини повідомили, що держава передасть Україні близько 40 БМП Marder та одну систему ППО Patriot у першому кварталі 2023 року.

Також керівниця оборонного комітету Бундестагу Агнес Штрак-Ціммерманн пообіцяла далі тиснути на Шольца, аби Німеччина після Marder передала Україні танки Leopard.

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