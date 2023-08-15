У Зеленського розкрили цікаві подробиці про ракети, якими РФ атакувала Україну

Вночі проти вівторка, 15 серпня, російські окупаційні війська обстріляли Україну, зокрема, ракетами Х-101. Подібні ракети мають приблизно 30 іноземних мікросхем.

Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Цієї ночі росіяни обстріляли Україну, зокрема, ракетами Х-101. Ці ракети були виготовлені росіянами цього року. В Х-101, що були випущені у квітні, є приблизно 30 іноземних мікросхем", - йдеться у повідомленні.

За його словами, "інформація збирається", а офіційний Київ "працює з нашими партнерами, регулярно комунікуємо з ними". Єрмак також наголосив, що \уряди країн-партнерів України також працюють з виробниками і постачальниками мікросхем.

"Вже було запроваджено обмеження, але санкції потрібно посилювати, щоб Росія не могла отримувати критичні компоненти і виготовляти ракети", - наголосив Андрій Єрмак.

Нічна ракетна атака

Близько 4:00 повітряна тривога охопила всю Україну. Повідомлялося про ракетну небезпеку. У деяких містах лунали вибухи. Зокрема, у Дніпрі, Львові, Луцьку. Зокрема, серія вибухів сталася на Хмельниччині. Працювала ППО.

Зголом стало відомо, що сталися "прильоти" на Львівщині, у Дніпрі, на Прикарпатті, у Смілій Черкаської області. Крім того, у Луцьку внаслідок ракетного удару по підприємству є загиблі. Жертвами атаки стало троє людей.

У ЗСУ повідомили, що це була масштабна нічна атака по Україні. Зокрема, ціллю були західні області. Сили ППО знищили 16 російських крилатих ракет. Окупанти запустили - 28.

Також речник ПС Юрій Ігнат розповів про підступну тактику РФ. За його словами,під час нічної масованої атаки ракети, які росіяни запускали, змінювали напрямок руху.

Також Ігнат розповів, чим і звідки РФ атакувала Україну. Так, цієї ночі РФ атакувала Україну літаками Ту-22М3 з аеродромів базування Шайковка і Моздок.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: На світанку вибухи лунали у 6 областях! Україна пережила масований удар! Наслідки наживо

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.