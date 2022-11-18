У Зеленського розкрили задум масованих атак Путіна: "Ми не стаємо на коліна"

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що є дві складові, чому Росія масовано обстрілює критичну інфраструктуру України. Перша - це ненависть до українців, друга - викликати нові міграційні хвилі.

Таку думку Подоляк висловив в ефірі телеканалу "Рада" в рамках загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

"Тут є дві складові. Перше - вони нас ненавидять. Це не війна за територію, бізнеси, перерозподіл чогось. Це війна про ненависть. Вони нас ненавидять за те, що ми - зовсім інші. Ми не стаємо на коліна. Ми не хочемо бути в таборах, які Росія постійно влаштовує. Ми не хочемо бути в Радянському Союзі. Це для них є подразником. Крім того, вони нас ненавидять, бо ми за майже 9 місяців війни показали, що російської величі не існує. Це маленька, дуже агресивна держава, з великою кількістю зброї, яку треба зневажати і яку не треба боятися. Це дуже великі репутаційні втрати для РФ", - впевнений Подоляк.

Радник голови ОП наголосив, що жодного обміну на мир із Росією не буде, як це зробили 2014 року.

"Друга складова - вони хочуть, завдаючи ударів по нашій енергетичній інфраструктурі, викликати панічні настрої. Вони ж розуміють, що суспільство не буде тиснути на уряд, щоб воно пішло на ультиматуми РФ. Ні, вони хочуть спровокувати ще декілька міграційних хвиль, щоб люди в паніці говорили: "Ми не можемо тут жити, ми маємо втікати і тиснути на європейські уряди для того, щоб вони вже говорили: "Ми не можемо вже на усе це дивитися. Давайте зробимо те, що Україна, на жаль, зробила 2014 року, обміняємо свій суверенітет на дуже дивний мир". Як ми уже розуміємо, ніякого обміну на мир із РФ бути не може", - додав він.

Росія обстрілює енергетичні об'єкти України

Росія здійснила п'ять масованих атак по Україні. Російські військові хочуть знищити нашу енергетичну інфраструктуру, щоб під час морозів залишити українців без електрики й тепла.

Останній масований ракетний обстріл був 15 листопада. Тоді Росія випустила по нашій державі близько 100 ракет. Вибухи були зафіксовані майже в усіх регіонах України. 17 листопада терористи продовжили ракетами знищувати нашу інфраструктуру.

В уряді попередили, що відключення світла можуть почастішати і стати тривалішими, якщо Росія продовжить обстрілювати інфраструктуру України. За словами прем'єра України Дениса Шмигаля, від початку повномасштабної війни в українські підстанції влучили вже понад тисячу російських ракет та безпілотників.

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