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У Зеленського розповіли, чи покине Росія Запорізьку АЕС: "Думали прийдуть, обстріляють і пошантажують"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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У Зеленського розповіли, чи покине Росія Запорізьку АЕС: "Думали прийдуть, обстріляють і пошантажують"

Фото: "Енергоатом"

Окупанти хотіли, щоб МАГАТЕ визнали ЗАЕС "російською".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія все ж покине Запорізьку АЕС. Окупанти планували повторити на нашій територію схему з Кримом: "прийти, обстріляти та шантажувати світ", проте МАГАТЕ виступило з проукраїнською позицією. 

Про це він сказав у коментарі "24 каналу". 

Подоляк вважає, що Росія піде із Запорізької АЕС, оскільки МАГАТЕ зайняло проукраїнську позицію. Росіяни ж подівались повторити кримський сценарій - "окупувати, обстріляти та продовжувати шантажувати світ ядерним терором". 

"Вони збирались ультимативно вимагати в МАГАТЕ визнати цей об'єкт юридично об'єктом "Росатому", завести туди російську команду, яка б займалась там виробничим процесом. Після цього за замовчуванням це б так і працювало", - зауважив Подоляк. 

Окупація Запорізької АЕС 

Росія ще на початку повномасштабного вторгнення на територію України захопила Запорізьку АЕС. Росіяни регулярно обстрілюють атомну станцію та знущаються із працівників. 

Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів, що зараз є ознаки того, що росіяни готуються покинути Запорізьку АЕС, яку вони захопили та погрожують ядерним тероризмом. 

Раніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся з генеральним директором "Росатому" Олексієм Ліхачовим у Стамбулі. Вони обговорили питання створення зони безпеки навколо ЗАЕС.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
806
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