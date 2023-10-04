У Зеленського розповіли, чого очікувати від Путіна найближчим часом

На сьогодні головним завданням для російського диктатора Володимира Путіна є замороження війни в Україні.

Про це сказав радник Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

За його словами, Росія передбачувано себе поводить так, як завжди.

"Вона шантажує, пробує домінувати, погрожувати, безумовно, вона блефує... Що головне для Путіна на цьому етапі війни. Він не хоче виходити із війни не вигравши її в будь-якому випадку... Сьогодні, що треба зробити для Путіна головне – це заморозити війну...", - розповів Подоляк.

Також читайте Як працюватимуть лікарні під час блекаутів: у МОЗ відповіли

Він додав, що глава Кремля всіма способами намагатиметься знищити Україну.

"Бо це питання вже абсолютно точно корелює з його не тільки подальшою політичною кар’єрою, но і з фізичним виживанням, як таким. Тобто для Путіна очевидно Україна є територію, яку треба максимально жорстоко знищити, показово... Тому війну він закінчувати не буде...", - впевнений радник Офісу президента.

Натомість російський диктатор буде почергово використовувати абсолютно класичні російські шантажні інструменти, в тому числі ядерну риторику.

Також читайте Мільйонні покупки військкома у Полтаві: у НАЗК виявили невідповідність з доходами

"Він буде наносити удари абсолютно свідомо по об’єктам критичної інфраструктури, по цивільному населенню для того, щоби мати певний психологічний тиск не на Україну, навіть, а на наших партнерів. Щоб казати: дивиться, у мене все ж таки ще є ресурс наносити такі людоненависницькі удари", - зазначив він.

Ще один момент - Путін усіляко намагається зменшити постачання Україні тої чи іншої допомоги.

"Знизити інтенсивність вогню, залишитись на окупованій території, "докопатись" там, ще побудувати оборонних ешелонів і створити такий суттєвий психологічний інформаційний тиск на глобальні спільноти", - мовиться у повідомленні.

Тим часом Сполучені Штати Америки готуються до тривалого стратегічного протистояння з країною-агресоркою РФ.

Читайте також: