Викраденого окупантами мера Мелітополя обміняли на дев'ятьох полонених російських строковиків - ОП

Відбувся обмін полоненими.

Міського голову Мелітополя Івана Федорова вдалося звільнити з полону окупантів, обмінявши на дев'ятьох російських військових-строковиків.

Про це заявила прессекретарка голови Офісу президента України Даша Зарівна у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

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"Мер Мелітополя Іван Федоров був звільнений з російського полону. (…) За нього Росія отримала 9-х своїх полонених солдатів 2002-2003 року народження. Це фактично діти. Строковики, яких, за словами Міноборони РФ, в Україні немає", – сказала речниця голови ОП.

Нагадаємо, раніше 16 березня заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що завдяки спецоперації з полону окупантів звільнено мера Мелітополя Івана Федорова.

З ним вже поспілкувався президент Володимир Зеленський, який наголосив, що "ми своїх не кидаємо".

ТСН.ua