У Зеленського розповіли, що могла запропонувати Росія Ірану в обмін на безпілотники-вбивці

Іран є співучасником масових вбивств українців.
Радник голови Офісу перезидента Михайло Подоляк вважає, що Росія в обмін на безпілотники могла запропонувати Ірану уран або ядерні технології.
Про це він написав у Twitter.
"РФ, безумовно, запропонувала щось важливе Ірану в обмін на дрони-вбивці та контракт на балістичні ракети. Як гадаєте, що саме отримав Іран, погодившись на пряму співучасть у масових вбивствах українців? 1. Уран та інші матеріали 2. Ядерні технології 3. Регіональні гарантії від РФ", - написав Подоляк.
Рф, безумовно, запропонувала щось важливе Ірану в обмін на дрони-вбивці та контракт на балістичні ракети.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 18, 2022
Як гадаєте, що саме отримав Іран, погодившись на пряму співучасть у масових вбивствах українців?
1.Уран та інші матеріали
2.Ядерні технології
3.Регіональні гарантії від Рф
Іранські дрони, якими Росія атакує Україну
Керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов вважає, що Росія отримали від Ірану 1700 безпілотників. Може бути й інше замовлення, яке окупанти розраховують отримати.
Дронами-вбивцями Росія обстрілює житлові будинки в Києві та об'єкти інфраструктури на півдні України.
У Києві росіяни обстріляли дроном житловий будинок, загинуло п'ятеро людей. Серед них - молоде подружжя, яке чекало на народження дитини.
Українське МЗС звинуватило Іран у причетності до масових вбивств українців, оскільки ця країна передала агресору свої дрони та досі цинічно це заперечує. Також Кулеба анонсував розрив дипломатичних стосунків з Іраном.
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