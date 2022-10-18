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У Зеленського розповіли, що могла запропонувати Росія Ірану в обмін на безпілотники-вбивці

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У Зеленського розповіли, що могла запропонувати Росія Ірану в обмін на безпілотники-вбивці

Фото: ТСН.ua

Іран є співучасником масових вбивств українців.

Радник голови Офісу перезидента Михайло Подоляк вважає, що Росія в обмін на безпілотники могла запропонувати Ірану уран або ядерні технології. 

Про це він написав у Twitter.

"РФ, безумовно, запропонувала щось важливе Ірану в обмін на дрони-вбивці та контракт на балістичні ракети. Як гадаєте, що саме отримав Іран, погодившись на пряму співучасть у масових вбивствах українців? 1. Уран та інші матеріали 2. Ядерні технології 3. Регіональні гарантії від РФ", - написав Подоляк. 

Іранські дрони, якими Росія атакує Україну 

Керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов вважає, що Росія отримали від Ірану 1700 безпілотників. Може бути й інше замовлення, яке окупанти розраховують отримати. 

Дронами-вбивцями Росія обстрілює житлові будинки в Києві та об'єкти інфраструктури на півдні України. 

У Києві росіяни обстріляли дроном житловий будинок, загинуло п'ятеро людей. Серед них - молоде подружжя, яке чекало на народження дитини.

Українське МЗС звинуватило Іран у причетності до масових вбивств українців, оскільки ця країна передала агресору свої дрони та досі цинічно це заперечує. Також Кулеба анонсував розрив дипломатичних стосунків з Іраном. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
3473
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