У Зеленського розповіли, як повинна закінчитись війна та що треба зробити із Бєлгородською областю

В ОП вважають, що в Росії повинна змінитись влада.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Україна повинна повернути собі усі території, які були станом на 1991 рік. У Бєлгородській області ж повинна бути створена демілітаризована зона, де не буде ніякої військової техніки.

Про це він сказав в етері "24 каналу".

Подоляк наголосив, що кордони станом на лютий 2022 року більше не цікавлять нашу державу. Росія повинна покинути усі окуповані території, а Україна - відновити кордон станом на 1991 року. Радник голови ОП додав, що нашу державу не цікавлять чужі території, проте задля безпеки там повинна бути створена "демілітаризована зона".

"У нас немає жодних думок про Бєлгородську область, наша єдина вимога – створення демілітаризованої зони, щоб на відстані 50 – 100 кілометрів не стояло жодної військової техніки Росії", – відзначив Подоляк.

Він також додав, що єдиною гарантією безпеки для України буде, якщо нинішні кремлівські еліти втратять владу, а керуватимуть РФ ліберальні сили.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що деокупація Криму може відбуватися і військовим, і дипломатичним шляхом. Під час вибору шляху Україна керуватиметься поведінкою Росії.

Також Путін поскаржився, що українські військові "завдають шкоди російським", та закликав продовжувати війну.

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