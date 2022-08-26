У Зеленського розповіли, як відбувається перебіг переговорів з РФ щодо звільнення захисників "Азовсталі"

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що переговори з Росією щодо звільнення з полону захисників "Азовсталі" йдуть важко, бо держава-терористка шукає для себе максимальну вигоду.

Подоляк розкритикував бездіяльність Червоного Хреста та ООН у цьому питанні. За його словами, міжнародні організації є не такими активними, якими вони мають бути відповідно до своїх обов'язків.

Про це повідомляє Офіс президента з посиланням на інтерв'ю радника голови Офісу президента Михайла Подоляка виданню Helsingin Sanomat.

"Ми говоримо і про захисників "Азовсталі", але справа просувається важко, тому що Росія хоче отримати з них максимальну пропагандистську вигоду. Червоний Хрест і ООН у цьому слабкі. Вони мають стати активнішими", - сказав Подоляк.

Нагадаємо, за словами військового експерта Олега Жданова, є кілька способів звільнення українських військовополонених, зокрема "азовців". Перший варіант – великий обмін. Другий – контрнаступ. Третій варіант – "якась спеціальна операція".

Як повідомляли раніше, у ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії у селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Там загарбники утримували в полоні українських військових, зокрема і оборонців Маріуполя та цивільних.

Внаслідок вибуху загинули близько 40 людей, ще 130 зазнали поранень. Всю провину Росія намагалася перекласти на ЗСУ. Однак висновки міжнародних експертів свідчать про те, що причиною цього вбивства або способом цього вбивства була термобарична зброя, яку застосувала РФ.

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