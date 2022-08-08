У Зеленського розповіли, за яких умов Україна відновить мирні переговори з Росією

Мирні переговори з Росією можливі тільки після стратегічних поразок окупаційної армії на фронті.

Вимоги країни-окупантки, які вона висуває зараз, є неприйнятними для України.

Про це сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Le Figaro.

"На жаль, із Росією домовитися сьогодні неможливо. Росія обов'язково відмовиться або спробує обдурити договірні сторони. Вона на повну використовує свої експансіоністські можливості й хоче просунути статус-кво, який є неприйнятним для України. Тому треба розуміти, що переговорний процес із Росією можливий лише за умови кількох важливих тактичних поразок", - сказав Подоляк.

Радник голови Офісу президента зазначив, що зараз Росія не може окупувати більше українських територій, а тому бомбардує Україну, щоб деморалізувати населення та поширити панічні настрої серед людей.

"Їхня мета – деморалізувати й посіяти паніку серед населення, щоб воно тиснуло на уряд і вимагало негайного укладення мирного договору на будь-яких умовах. Але Україна зараз вкрай мобілізована, і населення розуміє, що ті жертви, на які воно сьогодні йде, необхідні для перемоги над Росією", - пояснив Михайло Подоляк.

Також він зазначив, що зараз контактів між Україною та Росією немає.

Нагадаємо, у Путіна відхрестились від "референдумів" на Запоріжжі та Херсонщині.

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