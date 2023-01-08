У Зеленського розповіли, чи можливі зараз переговори з Росією

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що росіяни не зможуть захопити Київ навіть, якщо підуть в повторний наступ. Він вважає, що Україна повинна провести ефективні військові операції та звільнити усі свої території.

Про це він сказав в інтерв'ю каналу "Рада" в рамках телемарафону

"Київ не взяли і не візьмуть. І віддадуть все, що забрали сьогодні. Тому що ця війна сьогодні перейшла за точку, за якою вже не можна домовлятися. Ми вийшли на точку неповернення. І ми або заберемо все, і таким чином забезпечимо безпеку в цілому, або ми програємо – не сьогодні, так завтра, чи післязавтра. Ми не можемо зайти в концепцію 2014 року і сказати, що може бути якесь тимчасове перемир’я, яке дозволить нам щось робити. В перші години вторгнення було розуміння, що ми витримаємо все", - пояснив Подоляк.

Радник голови ОП зазначив, що ніхто з влади не виїхав з України, бо розумів, що навалу окупантів наша країна витримає.

"Чому звідси ніхто нікуди не поїхав, бо розуміли, що ми не просто витримаємо, що ми зможемо, що після того, як ми витримали першу навалу, можна буде організувати ефективний контрнаступ. Я маю на увазі не конкретну спецоперацію, а контрнаступ по всіх напрямках: і дипломатичному, і внутрішньому, перебудувати економіку зможемо, знайти відповіді на питання – а що ми робитимемо, приміром, з соціальними витратами, з великою кількістю ВПО. Але все це ми вибудували. Економіка не впала повністю, люди отримують виплати, люди хочуть повертатися до країни. Армія ефективна", - сказав Подоляк.

Війна Росії проти України

24 лютого російський диктатор Путін оголосив про початок проведення так званої "спецоперації". Диктатор закликав ЗСУ "скласти зброю та йти додому". Тоді ж він вигадав фейк про "демілітаризацію та денацифікацію" України.

Російські окупанти рушили на нашу державу одразу з кількох напрямків - північного, південного та східного. Путін планував "захопити Київ за три дні" та встановити в Україні свій маріонетковий режим. Проте Сили оборони протистоять російським терористам.

Читайте також: