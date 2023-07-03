У Зеленського спрогнозували, за яких умов та коли обвалиться російський фронт

Наступ Збройних сил України призведе до обвалення російського фронту, це може статися вже найближчим часом.

Про це заявив в інтерв'ю радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, є проникнення в лінію оборони на кілометр-півтора по всій лінії фронту. Крім того, збільшується інтенсивність роботи з тилової інфраструктури.

"Зараз йде капітальний сценарний період, коли інтенсивність бойових дій зростає, вгризання в перший ешелон проходить", - сказав він.

Подоляк наголошує, що це все має накопичувальний ефект.

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"У якийсь момент це все дійсно обвально позначиться по всій лінії фронту. Це може бути тиждень, можливо місяць, може бути півтора", - заявив Подоляк.

Він додав, що все що росіяни могли мобілізувати на сьогоднішній день, це понад 300 тисяч.

"Все це треба буде зламати, безумовно, це можливо зробити, тому що деморалізація російського угруповання істотна, внутрішній конфлікт суттєвий, а те, що після заколоту відбувається з генералітетом, теж суттєво", - додав Подоляк.