У Зеленського та Залужного були різні думки щодо дій ЗСУ в Бахмуті – Bild

За інформацією видання, Залужний кілька тижнів тому вже рекомендував подумати про вихід із Бахмута
Між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним виникла дискусія щодо подальших дій у Бахмуті.
Про це повідомляє німецьке видання Bild з посиланням на свої джерела.
"У глави держави і верховного головнокомандувача ЗСУ були принципово різні погляди на те, як армія повинна діяти у Бахмуті", – йдеться в повідомленні.
Bild стало відомо, що Залужний кілька тижнів тому вже рекомендував подумати про вихід із Бахмута з тактичних міркувань.
"Хоча втрати росіян, як кажуть, значно більші, під час самовідданої оборони міста загинуло й багато українських військових. На цьому тлі кажуть, що Залужний наполягав на можливому виході з Бахмута на ранній стадії", – пишуть журналісти видання з посиланням на власні джерела.
Натомість інша сторона керується міркуванням: якби ЗСУ відійшли з Бахмута, подібні бої були б в іншому місті. Мета полягає в тому, щоб не дати росіянам наступати і при цьому завдати їм найбільших втрат.
Нагадаємо, що сьогодні, 6 березня, президент Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача. На засіданні було ухвалене рішення про продовження оборонної операції та подальше посилення позицій українських військових у Бахмуті.
Поблизу Бахмута жорстокі бої тривають щодня протягом кількох місяців. Там окупанти нарощують інтенсивність штурмів.
За словами військового експерта Дмитра Снєгирьова, ситуація у Бахмуті складна, але не критична.
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