У Зеленського та Залужного були різні думки щодо дій ЗСУ в Бахмуті – Bild

За інформацією видання, Залужний кілька тижнів тому вже рекомендував подумати про вихід із Бахмута

Між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним виникла дискусія щодо подальших дій у Бахмуті.

Про це повідомляє німецьке видання Bild з посиланням на свої джерела.

"У глави держави і верховного головнокомандувача ЗСУ були принципово різні погляди на те, як армія повинна діяти у Бахмуті", – йдеться в повідомленні.

Bild стало відомо, що Залужний кілька тижнів тому вже рекомендував подумати про вихід із Бахмута з тактичних міркувань.

"Хоча втрати росіян, як кажуть, значно більші, під час самовідданої оборони міста загинуло й багато українських військових. На цьому тлі кажуть, що Залужний наполягав на можливому виході з Бахмута на ранній стадії", – пишуть журналісти видання з посиланням на власні джерела.

Натомість інша сторона керується міркуванням: якби ЗСУ відійшли з Бахмута, подібні бої були б в іншому місті. Мета полягає в тому, щоб не дати росіянам наступати і при цьому завдати їм найбільших втрат.

Нагадаємо, що сьогодні, 6 березня, президент Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача. На засіданні було ухвалене рішення про продовження оборонної операції та подальше посилення позицій українських військових у Бахмуті.

Поблизу Бахмута жорстокі бої тривають щодня протягом кількох місяців. Там окупанти нарощують інтенсивність штурмів.

За словами військового експерта Дмитра Снєгирьова, ситуація у Бахмуті складна, але не критична.

Читайте також: