У Зеленського уточнили заяву президента про превентивні заходи НАТО проти Росії

Речник президента України Сергій Никифоров уточнив, що Володимир Зеленський під словами про превентивні заходи мав на увазі не ядерні удари по Росії, а - санкції.

Про це Никифоров написав у Facebook.

Речник Зеленського наголосив, що Україна, навідмінно від Росії, ніколи не вдавалась до ядерної істерії, а під словами про превентивні заходи президент мав на увазі запровадження санкцій проти окупанта.

"Президент говорив про період до 24 лютого. Тоді треба було застосувати превентивні заходи, щоб не дозволити Росії розв'язати війну. Нагадаю, що єдині заходи, про які тоді йшлося, були превентивні санкції. Шантажувати світ вибухами на ЗАЕС та всіляко натякати на використання ядерної зброї дозволяє собі лише держава-терорист Росія. Від України таких закликів ви ніколи не почуєте", - наголосив Никифоров.

Заяви Зеленського про превентивні заходи та істерія у Росії

Президент України 6 жовтня під час звернення до учасників саміту Європейської політичної спільноти наголосив, що міжнародна спільнота та НАТО повинні були ще до 24 лютого запровадити превентивні заходи, щоб унеможливити напад на Україну.

У Кремлі після цього спалахнула істерика. Речник Путіна Пєсков заявив, що заяви українського президента - це нібито заклики до початку світової війни. А спікерці МЗС РФ Марії Захаровій привідились "заклики до розпалювання ядерної війни".

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